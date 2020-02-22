Muhterem Nur yoğun bakımda! İşte detaylar
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Muhterem Nur yoğun bakımda! İşte detaylar

Sanatçı Muhterem Nur, organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Henüz doktorlardan resmi bir açıklama yapılmazken Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi

22.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:41
Muhterem Nur yoğun bakımda! İşte detaylar

'in hayat arkadaşı ve bir döneme damga vuran oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı. 'nde bir hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Nur'un organ yetmezliği nedeniyle üç gündür tedavi altında olduğu ifade edildi.

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve 2013 yılında Müslüm Gürses'i kaybeden Muhterem Nur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Muhterem Nur, 1998 yılında 17'nci İstanbul Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne değer görülmüştü.

Kaynak: Snob Magazin

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