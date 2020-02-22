Muhterem Nur yoğun bakımda! İşte detaylar

22.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:41

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı ve bir döneme damga vuran oyuncu Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Nur'un organ yetmezliği nedeniyle üç gündür tedavi altında olduğu ifade edildi.

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve 2013 yılında Müslüm Gürses'i kaybeden Muhterem Nur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Muhterem Nur, 1998 yılında 17'nci İstanbul Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne değer görülmüştü.



