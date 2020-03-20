Muhterem Nur hayatını kaybetti FLAŞ... Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in eşi sinema oyuncusu Muhterem Nur, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur, bir süredir hastanede böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu.

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un bilinci de kapanmıştı.





Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı. Nur, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Detaylar birazdan geliyor...