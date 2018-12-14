Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Merkez İlçe, Tavşanlı, Dumlupınar, Emet, Pazarlar ve Simav İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.

Ali Çetinbaş yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde adaylarımız arasında Merkez İlçe Başkanlığımıza Muhterem Kılıç, Tavşanlı İlçe Başkanlığımıza Bilal Kıyak, Dumlupınar İlçe Başkanlığımıza Ali Bursa, Emet İlçe Başkanlığımıza Süleyman Ciner, Pazarlar İlçe Başkanlığımıza Fahri Karataş ve Simav İlçe Başkanlığımıza Ahmet Kulat atanmıştır. İlimize, ilçelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın" dedi.(EFE) - KÜTAHYA