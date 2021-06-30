Muhtarlık mazbatasını Kaymakam Halim takdim etti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Esenevler Mahallesi Muhtarı Ali Altıntop'un ölümü sonrası yapılan muhtarlık seçiminde, bin 336 seçmenden 433 oy alarak muhtar seçilen Selahattin Demirel'in mazbatasını, Kaymakam Türker Çağatay Halim takdim etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Esenevler Mahallesi Muhtarı Ali Altıntop'un ölümü sonrası yapılan muhtarlık seçiminde, bin 336 seçmenden 433 oy alarak muhtar seçilen Selahattin Demirel'in mazbatasını, Kaymakam Türker Çağatay Halim takdim etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Esenevler Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi için 9 adayın başvuruda bulunduğunu belirterek, bin 336 seçmeni bulunan Esenevler Mahallesi'ndeki seçim sonunda, 433 oy alan Selahattin Demirel'in mahalle muhtarı seçildiğini ifade etti. Kaymakam Halim, "Esenevler mahallemizin yeni muhtarı Selahattin Demirel'e mazbatasının verdik. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı