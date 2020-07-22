Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci başkanlığında Adıyaman tütünün kooperatifleşme süreci görüşüldü.

Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci başkanlığında Adıyaman tütünün kooperatifleşme süreci görüşüldü.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda tütün ile ilgili yapılan toplantıya Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve çok sayıda merkez ve köylerin muhtarları katıldı.

Düzenlenen toplantıda Adıyaman'ın tütün sorunu konuşuldu. Muhtarlara kooperatifleşme süreci hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrasında muhtarların soruları cevaplandırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA