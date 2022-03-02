Muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı merkez ve köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve beraberinde ki heyet Erzincan merkezinde ve köylerinde ki muhtarlar ile düzenlenen yemek programında bir araya gelerek görüş ve önerileri, şikayet ve taleplerini dinledi. Muhtarların vatandaşların ve üretici çiftçilerin talep ve sorunlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi ve takibi konularında köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Geyik yaptığı konuşmasında, "Anayasa hükümleri çerçevesinde üreticilerimizin ilimizde temsilcisi sıfatını taşıyan Ziraat Odası Başkanlığı olarak, ilimiz üreticilerinin tarımsal üretime dair konularda yaşadıkları sorunları tespit etmek, çözüm önerilerini ortaya koymak, bu konularda ki istek ve talepleri belirlemek maksadıyla tertip ettiğimiz bu toplantıya iştiraklerinizden dolayı temsilcisi olduğum kurumum ve şahsım adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Muhtarlarımız, köy ve beldelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin talep ve sorunlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi ve takibi konularında adeta bir köprü vazifesi görürler ve bu özellikleriyle de demokrasinin çekirdeğini teşkil ederler.

İlimizin iklim ve topoğrafyası genellikle tek ürün yetiştiriciliğine müsaittir. Bitkisel ürün deseni ağırlıklı olarak şeker pancarı, hububat, kuru fasulye, baklagiller, yem bitkileri, meyvecilik ve sebzeciliktir.

Üreticilerimizi etkileyen en önemli faktörlerin başında üretim maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Son yıllarda artan girdi maliyetlerine karşılık ürün fiyatlarında aynı oranda artışlar olmamıştır.

Ziraat Odası Başkanlığı olarak gübre, ilaç, yem fiyatları ve arazi toplulaştırılamsı konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ancak, bahsettiğim bu konularla ilgili olarak muhtarlarımızın fikir ve görüşleri de son derece önem arz etmektedir.

Üreticilerimizin temsilciliğini yapan kurum sıfatıyla, muhtarlarımızın hizmet manasında ki hedef kitlesi aynıdır. Bu maksatla, gerek sizlere ve gerekse üreticilerimizle yapacağımız işbirliği son derece önemlidir"

Düzenlediğimiz bu toplantı sonucunda tespit edilen problemler ve çözüm önerileri, oluşturulacak komisyonlar marifetiyle başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bir rapor halinde iletilecektir" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN