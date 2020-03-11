Muhtarlardan Yüksekokulu Müdürü Halidi'ye ziyaret
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Hasan Basri, Bulanık, Muş, Güncel

Muhtarlardan Yüksekokulu Müdürü Halidi'ye ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki köy muhtarları, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.

11.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:49
Muhtarlardan Yüksekokulu Müdürü Halidi'ye ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki köy muhtarları, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.


Balotu Köyü Muhtarı Hasan Basri Kılınç, Örenkent Köyü Muhtarı Çetin Gün, Arakonak Köyü Muhtarı Cihat Çelik, Çaygeldi Muhtarı Orhan Tohumcu, Karaağıl Köyü Muhtarı Kerem Tanrıkulu, Söğütlü Köyü Muhtarı Mazhar Topçu ve Yemişen Köyü Muhtarı Baki İnci, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Halidi, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ahmet Galip Halidi, Özellikle istihdam oranı yüksek olan programların tercih edilmesine dikkat çeken Halidi, "Söz konusu bölümlerin, özellikle kız öğrencilere yurt temininde atılan yeni adımlarla birlikte ilçeye ciddi katkı sağlayacak. Açılan bölümler geleceği olan bölümlerdir. Yurt konusunda desteklerinizi istiyoruz" dedi.


Balotu Köyü Muhtarı Hasan Basri Kılınç da, okulun Malazgirt'e taşınacağı yönünde dedikodular dolaştığını belirterek, "Biz muhtarlar olarak dolaşan bu dedikodulardan çok rahatsız olduk. Bu konuda sizleri ziyaret edip yanınızda olduğumuzu ve okulumuz Bulanık için bir velinimettir. Ne destek gerekiyorsa yardımcı olacağız. En büyük sorunumuz yurt olduğunu, bu konuda da yetkililerden destek isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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