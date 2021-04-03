Muhtarlardan Başkan Turanlı'ya teşekkür plaketi
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Muhtarlardan Başkan Turanlı'ya teşekkür plaketi

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Muhtarlardan Başkan Turanlı'ya teşekkür plaketi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ilçe merkezinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendisine plaket takdim etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ilçe merkezinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendisine plaket takdim etti.

Plaket takdim töreninde muhtarlar adına bir açıklama yapan Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, "Bizler halkımızın temsilcileri olarak Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya hizmetlerden dolayı bu şükran plaketini takdim ediyoruz. Başkanımız ilçemizin tüm mahallelerindeki vatandaşlarımızın yararlandığı hizmetleri, ekipleri ile birlikte yerine getiriyor. Eksik kalan ihtiyaçlarımızı da bir an evvel yapacağına inanıyoruz. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bu önemli ve anlamlı davranışlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Tüm merkez mahalle muhtarlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli ve anlamlı davranışları ile bana ve personelime çalışma şevki verdiler. Tüm mahallelerimizde hizmetlerimiz artan bir tempo ile devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Muhtarlardan Başkan Turanlı'ya teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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