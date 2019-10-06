Muhtarlar istek ve sıkıntılarını anlattı

06.10.2019 16:22

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, muhtarların istek ve sıkıntıları dinledi.

Kent merkezinde bir restoranda muhtarlarla bir araya gelen Akmeşe, tek tek not aldığı istek ve sıkıntılara çözüm bulacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmete hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akmeşe, Gerek köy muhtarlarının gerek Merkez İlçe mahalle muhtarlarının sorunlarına çözüm getireceğiz. Bir takım sorunlara anında müdahale ederek gerekli yerlerle görüşme sağladık, tabi bu işin takipçisi de olacağız" dedi.

Akmeşe, merkez ilçe başkanı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle de bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA