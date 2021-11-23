Son dakika 3. sayfa: Muhtarın düşürdüğü silahı vatandaş buldu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta muhtar tarafından düşürülen silahı vatandaş buldu.

Edinilen bilgiye göre, E.T. isimli vatandaş hava limanı yolunda bir tabanca buldu. Tabancayı bulur bulmaz polisi aradı. Olay yerine giden ekipler silah üzerinde yaptıkları incelemede seri numarasından sahibinin kimlik bilgilerine ulaştı. Tabancanın Yazıbaşı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan'a ait olduğu anlaşıldı. Bu sırada tabancasını düşürdüğünü fark eden Erdoğan'da tabancayı aramaya başladı. Polisin telefonu ile bulunduğunu öğrendi. Erdoğan ekiplerden silahını teslim aldı. Erdoğan, silahın bulunduğu yerde aracını oğluna teslim ettiğini, bu sırada tabancanın belinden düşmüş olabileceğini söyledi. - SİVAS