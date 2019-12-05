Muhtar Vural'ın acı günü
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Muhtar Vural'ın acı günü

Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştuErzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

05.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:13
Muhtar Vural'ın acı günü

Şehitler mahallesi muhtarı ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştu


Erzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Anne Vural'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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