Muhtar ve 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı
Adıyaman'da biri mahalle muhtarı olmak üzere 4 kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
26.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:55
Adıyaman'da biri mahalle muhtarı olmak üzere 4 kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA