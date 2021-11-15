Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2) - Haberler
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Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)

KURTARILAMADIVan'ın Özalp ilçesinde, hastane otoparkında başına dayadığı silahı ateşleyen ve ağır yaralı olarak YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan, Çırak Mahallesi muhtarı Hanmahmut Çırak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖZALP, VAN (DHA) - KURTARILAMADI

Van'ın Özalp ilçesinde, hastane otoparkında başına dayadığı silahı ateşleyen ve ağır yaralı olarak YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan, Çırak Mahallesi muhtarı Hanmahmut Çırak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Çırak'ın, kanser tedavisi gördüğü ve kanseri yendikten sonra hastalığın tekrar nüksetmesi üzerine intihar ettiği ileri sürüldü. Hanmahmut Çırak, otopsinin ardından Çırak Mahallesi'nde defnedilecek.


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