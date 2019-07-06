Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı vefat etti - SİVAS
Büyük Birlik Partisi kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı Tevfik Yazıcıoğlu, 97 yaşında vefa etti.
Büyük Birlik Partisi kurucusu Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dayısı Tevfik Yazıcıoğlu, 97 yaşında vefa etti.
Kale Mahallesi 2. Etap TOKİ toplu konutlarında yaşayan Tevfik Yazıcıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Üyesi Osman Tamer, BBP İlçe Başkanı Atilla Gezici, BBP Altınyayla İlçe Başkanı Faruk Tokuş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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