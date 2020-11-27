Muhsin Fahrizade: İran'ın nükleer programının mimarı Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi

İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Damavant bölgesinde saldırıya uğrayan Fahrizade, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, saldırıyı "devlet terörü" olarak tanımlayarak bir kınama mesajı yayımladı.

Fahrizade, Batılı istihbarat servisleri tarafından İran'ın nükleer silah programının arkasındaki isim olarak görülüyordu.

2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, "Eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse, Fahrizade İran bombasının babası olarak bilinecek" demişti.

Suikast haberi İran'ın uranyum zenginleştirme programıyla ilgili bölgesel gerginliğin yükseldiği bir sırada geldi.

2010 ve 2012 yılları arasında dört İranlı nükleer bilimci suikaste uğradı ve Tahran yönetimi bu eylemlerden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu, Fahrizade'nin ismini anıp "Bu ismi unutmayın" demişti.

Fahrizade'ye ne oldu?

İran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı teröristler Muhsin Fahrizade'nin de içinde olduğu aracı hedef aldı. Korumalarıyla çatışmaya giren teröristlerin saldırıyla ağır yalanan Fahrizade hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık birimlerinin müdahalesi yeterli olmadı ve Fahrizade yaşamını yitirdi" ifadeleri yer aldı.

İran medyası da saldırganların Fahrizade'nin aracına ateş açtığını bildirdi.

Fars haber ajansı ise saldırının olduğu Absard kasabasında bir araçta patlama olduğunu bildirerek, görgü tanıklarının ifadesiyle "üç ya da dört teröristin öldürüldüğünü" aktardı.

Saldırıya tepkiler

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Teröristler bugün üstün bir İranlı bilim insanını katletti" mesajını paylaştı.

Zarif, İsrail'in saldırıda rolü olduğuna yönelik ciddi işaretler olduğunu iddia ederek, saldırıyı bir "devlet terörü" olarak tanımladı.

Devrim Muhafızları'nın yönetimi ise İran'ın bu saldırının intikamını olacağını söyledi.

Saldırıya ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhsin Fahrizade kimdir?

Fahrizade İran'ın nükleer bilimcileri arasında en çok tanınan figürdü ve Devrim Muhafızları Ordusu'nda da üst düzey göreve sahipti.

İsrail'in açıkladığı gizli belgelere göre, İran'ın nükleer programının başında da Fahrizade bulunuyordu.

2015'te New York Times gazetesi, Fahrizade'yi İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombasını geliştiren Manhattan Projesi'nin başındaki J. Robert Oppenheimer'a benzetmişti.

1958 yılında İran'ın Kum kentinde doğan Fahrizade, fizik profesörüydü.