Mühendis Oktay Akdemir kimdir? Beşiktaşlı Mühendis Oktay nasıl öldü?

Mühendis Oktay Akdemir kimdir? Beşiktaşlı Mühendis Oktay nasıl öldü? araştırılıyor. Mühendis Oktay Akdemir, 14 Aralık 1991 yılında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Galatasaray – Beşiktaş maçının ardından Şişli'de otobüs beklediği durakta boynunda siyah beyaz atkı olduğu için Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından dövülerek katledildi.

Makine Mühendisi olan Oktay Akdemir ölümünün bugün 29. yıl dönümü. Mühendis Oktay bu yıl da Beşiktaşlılarca unutulmadı, başta Çarşı ve ona bağlı sosyal medya hesapları olmak üzere çok sayıda hesaptan anma mesajı paylaşıldı.

MÜHENDİS OKTAY KİMDİR?

14 Aralık 1991 günü bir derbi çıkışı boynundaki juventus atkısı (kendisi İtalya'da çalışan bir makine mühendisiydi) nedeniyle bir Galatarasay taraftar grubu tarafından linç edilerek öldürüldü. Cinayeti, üç kulüp taraftar grupları arasında bugün hala sürmekte olan "sulh anlaşmasının" yapılmasına önayak olmuştur.

Sporun ruhuna hiç yakışmayan olaylar sonucu vefat eden Mühendis Oktay Akdemir vefatının 29. Yılında anıldı.

MÜHENDİS OKTAY NASIL ÖLDÜ?

İtalya'da çalışan bir mühendis olan Oktay Akdemir, izin için Türkiye'ye gelmiş, maçın ardından iki arkadaşıyla birlikte gezerken, boynundaki juventus atkısı yüzünden 30-35 kişilik bir Galatasaraylı grubun saldırısına uğramıştı

Boynundaki atkıdan çekilip yerde sürüklenen Oktay, bu sırada kafasına aldığı sopa ve tekme darbeleri ile hayatını kaybeder.

Bu olaydan 1 hafta sonra Uğur Dündar'ın "hodri meydan" programında bu olayın üstüne gidilerek, 3 büyük kulübün fanatik taraftarları hakkında kapsamlı bir program yapılır.