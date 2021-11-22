Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştı; hayatını kaybetti

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ara verdiği okulunda 8 ay sonra öğretmen ve öğrencileri tarafından alkışlar ve şarkılarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (52), hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, iki yıl önce kansere yakalandı. Mesleğine ara veren Poyrazoğlu, 8 ay sonra gittiği okulda öğrencileri ve meslektaşları tarafından balon, konfeti, alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşılandı. Duygulandıran karşılamada, Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarılıp gözyaşı döktü. Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. Şu an birçoğunun ismini hatırlayamadığım Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajlarıyla resimleriyle şımarık görüntüleriyle destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup, yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.Muharrem Poyrazoğlu, hastalığın vücuduna yayılması nedeniyle geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Malatya'da toprağa verilen Poyrazoğlu için Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayınladığı taziye mesajında, "Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.