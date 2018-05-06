Muharrem İnce'nin Adaylığı Açıklanınca Bayhan'ın 10 Yıl Önceki Şarkısı Kıymete Bindi

Popstar yarışmasında Deniz Seki ile yaşadığı polemikle bir döneme damga vuran Bayhan Gürhan, yıllar önce seslendirdiği bir şarkı ile yeniden gündeme geldi.

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Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına adaylığının açıklamasının ardından Bayhan'ın 10 yıl önce seslendirdiği şarkının nakarat kısmında geçen "İnce" kelimeleri üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Şarkının sözleri şöyle; "Çek o zehirli dilini‚ yargısız infaz ceddini… O nazik kalbini kırarım inceden. Aynaya bak gör kendini‚ renkli kokuşmuş maskeni… Sırtındaki kefenini gör tövbe et inceden, Güneş doğar gelir zaman hodri meydandan… Anlamazsan bu caz yeter sana inceden."