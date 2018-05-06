Muharrem İnce'nin Adaylığı Açıklanınca Bayhan'ın 10 Yıl Önceki Şarkısı Kıymete Bindi

Muharrem İnce'nin Adaylığı Açıklanınca Bayhan'ın 10 Yıl Önceki Şarkısı Kıymete Bindi

CHP'de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına adaylığının açıklanmasının ardından Bayhan Gürhan'ın 10 yıl önce seslendirdiği şarkı yeniden gündeme geldi.

Popstar yarışmasında Deniz Seki ile yaşadığı polemikle bir döneme damga vuran Bayhan Gürhan, yıllar önce seslendirdiği bir şarkı ile yeniden gündeme geldi.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILIYOR

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına adaylığının açıklamasının ardından Bayhan'ın 10 yıl önce seslendirdiği şarkının nakarat kısmında geçen "İnce" kelimeleri üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Şarkının sözleri şöyle; "Çek o zehirli dilini‚ yargısız infaz ceddini… O nazik kalbini kırarım inceden. Aynaya bak gör kendini‚ renkli kokuşmuş maskeni… Sırtındaki kefenini gör tövbe et inceden, Güneş doğar gelir zaman hodri meydandan… Anlamazsan bu caz yeter sana inceden."

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YORUMLAR (5)

  • DATON :
    Yasin tutmuyor galiba Memo anana babana sor emekli maaşında kuyrukta ölenleri susuzlugu ekmek kuyruklar tüp kuyruğu coplukleri CHP zamanında yasadik
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  • MEHMET SARDİ:
    CHP Türkiye'nin en orjinal ve vatansever partisidir.turkiyeyi milletini satmaz..imkan verilse bu vatan özgür mutlu ve huzurlu bir yer haline gelir..herşey para haline gelmiş .insanlık güven özgürlük bitik..bence yobazlık geriliği yandaşlığı bırakıp medeni huzurlu kardeşlik hukuku olan bir ülke olmak için CHP'ye şans vermek zorundayiz
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