Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili Paylaşımda Bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı.

CHP'li Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili tepki gösterdi. İnce, "Biz bu yollardan çok geçtik, eninde sonunda kazanan demokrasi olacaktır." dedi.

CHP'li Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili tepki gösterdi.

İŞTE İNCE'NİN PAYLAŞIMLARI:

Bu saldırı geleceğimize, iç barışımıza, birlik ve beraberliğimize yönelik büyük bir provokasyon denemesidir. Biz bu yollardan çok geçtik, eninde sonunda kazanan demokrasi olacaktır.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı onun şahsında CHP'ye, bu ülkenin demokrasi güçlerine, birlik ve beraberliği her türlü çıkarın üzerinde tutan halkımıza karşı yapılmış, failleri ve azmettiricileri belli olan bir saldırıdır.