ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi
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ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi

22.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:08

"Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce, "Kuantum dediğimiz zaman, nanoteknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı.

"Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce, "Kuantum dediğimiz zaman, nanoteknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Yine anlayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir kafeteryada gençlerle bir araya gelen İnce, parti kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yürüttüğü seçim kampanyasında gençlere kendisini doğru ifade ettiğini belirten İnce, "Kuantum dediğimiz zaman, nanoteknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle bu ülkeyi demokratikleştireceğiz, onlara sürekli danışacağız." diye konuştu.

Gençlerle sohbet eden İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi
ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi
ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi
ESKİŞEHİR - Muharrem İnce, gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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