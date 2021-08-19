Muharrem ayında bin 691 haneye gıda kartı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayında her yıl olduğu gibi bu yılda matem orucu tutan vatandaşlar için Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nde Muharrem lokması verdi.

Yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Başkan Çalık, "Paylaştığımız Muharrem lokması güzelliklere vesile olsun. Allah tutulan oruçları, yapılan tüm ibadetleri kabul eylesin. İnşallah daha sağlıklı ve güzel günlere bütün insanlık olarak adım atarız" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayı dolaysıyla matem orucu tutan vatandaşlar için Muharrem orucu lokması verdi. Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nde gerçekleşen oruç lokmasında, okunan dualar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik beraberlik mesajları

verildi. Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilen lokma dağıtımına Başkan Çalık'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tüm Alevi vatandaşların ibadet ve dualarının kabul olmasını dileyen Başkan Çalık, "Alevi canlarımızla bir arada güzel bir ortam oluşturuldu ve lokmamızı dağıttık. Paylaştığımız Muharrem lokması güzelliklere vesile olsun. Allah tutulan oruçları, yapılan tüm ibadetleri kabul eylesin. İnşallah daha sağlıklı ve güzel günlere bütün insanlık olarak adım atarız." ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Çalık, vatandaşların talep, istek ve önerilerine de dinledi.

Muharrem ayında bin 691 haneye gıda kartı

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da Muharrem Ayı'nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen bin 691 ihtiyaç sahibi haneye gıda alışveriş kartı, belediye ekiplerince tek tek ulaştırıldı. 9 Ağustos tarihinde başlayan ve Muharrem Ayı boyunca devam edecek olan dağıtımda, gerekli sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu yılki Muharrem Ayı'nda da vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Çalık, "Tüm Beylikdüzü halkının huzur dolu bir Muharrem Ayı geçirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler