Muhammet Tokat kimdir? Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat kaç yaşında, nereli? Muhammet Tokat biyografisi!

Muhammet Tokat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde 3. kez CHP Muğla Milas İlçe Belediye Başkan adayıdır. Hayatı merak edilen Muhammet Tokat kimdir? Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kaç yaşında, nereli? Muhammet Tokat mesleği nedir? Muhammet Tokat hayatı ve biyografisi nedir?

Muhammet Tokat, 1967 yılında Milas'ın Karaca hisar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Karaca Hisar İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Milas Lisesi'nde tamamlayan Tokat, 1988 yılanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1989–2009 yılları arasında Milas'ta Serbest Avukatlık yaptı. Peki, Muhammet Tokat kimdir? Muhammet Tokat kaç yaşında, nereli? Muhammet Tokat mesleği nedir? Muhammet Tokat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUHAMMET TOKAT KİMDİR?

Muhammet Tokat, 1967 yılında Milas'ın Karaca hisar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Karaca Hisar İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Milas Lisesi'nde tamamlayan Tokat, 1988 yılanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1989–2009 yılları arasında Milas'ta Serbest Avukatlık yaptı.

Muhammet Tokat, 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü.2007 yılının Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongresinde aday olarak ilçe Başkanı seçilen Tokat, Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şubesi'nin kurucu başkanlığı yaptı.

Muhammet Tokat, 6 yıl Muğla Barosu Milas İlçe Temsilciliği ve Milas Tüketici Hakları Hakem Heyeti'nde iki dönem görev aldı.1998–2004 yılları arasında üç dönem Muğla Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Tokat, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı görevine aday oldu ve belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar belediye başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Tokat, evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhammet Tokat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde 3. kez CHP Muğla Milas İlçe Belediye Başkan adayıdır.