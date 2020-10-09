Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

23 Eylül 1940 yılında doğan İranlı hanende, bestekâr, hünerî musiki üstadı, ve hattat ustadı olan Muhammed Rıza Şeceryan 8 Ekim 2020 yılında vefat etti. Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

Bestekar ve musiki ustadı Mohammad Reza Shajarian 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN KİMDİR?

Şeceryan, Perviz Meşkatiyan, Mu?ammed Rıza Lu?fi, Hüseyin Alizade ve Feramerz Payver ile çalıştı. Geleneksel destgâh usulünde meşkleriyle ün yaptı. 1999'da UNESCO Fransa, kendisini Picasso Ödülüyle onurlandırdı.

Şeceryan, henüz beş yaşında babasının gözetimi altında şarkı meşk etmeye, on iki yaşında da redif tarzı klasik musıki repertuvarı çalışmağa başladı. Hanende olarak kariyerine 1959'da Horasan Radyosu'nda başlayıp, 1960'larda özgün şarkı tekniğiyle beğeni kazandı. Keyhan Kelhur, Hüseyin Alizade ve oğlu Hümayun Şeceryan ile birlikte Acem Musikisi Üstatları adlı ekipte redif okumaktadı.

Ömürünün son yıllarında sağlık sorunları çeken ve ölmününden önceki aylarda pek çok defa hastaneye kaldırılan Şeceryan 8 Ekim 2020 hayatını kaybetmiştir.

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN ŞARKILARI NELERDİR?

Chehre Be Chehre · 1977,

Khazan · 1992,

Khorasaniyat · 2020,

Dastan · 1988,

Bahare Delkash, Shajarian 2 - Persian Music · 1992,

Serr-e Eshgh · 1986,

Beyade Aref, Shajarian 4 - Persian Music · 1996

Chehre Be Chehre · 1977

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN NEDEN ÖLDÜ?

Fiziksel durumunun kötü olması nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan İran'ın usta sanatçısı bestekar ve musiki ustadı Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında ...