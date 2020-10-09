Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

09.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:58
Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

23 Eylül 1940 yılında doğan İranlı hanende, bestekâr, hünerî musiki üstadı, ve hattat ustadı olan Muhammed Rıza Şeceryan 8 Ekim 2020 yılında vefat etti. Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

Bestekar ve musiki ustadı Mohammad Reza Shajarian 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir?

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN KİMDİR?

Şeceryan, Perviz Meşkatiyan, Mu?ammed Rıza Lu?fi, Hüseyin Alizade ve Feramerz Payver ile çalıştı. Geleneksel destgâh usulünde meşkleriyle ün yaptı. 1999'da UNESCO Fransa, kendisini Picasso Ödülüyle onurlandırdı.

Şeceryan, henüz beş yaşında babasının gözetimi altında şarkı meşk etmeye, on iki yaşında da redif tarzı klasik musıki repertuvarı çalışmağa başladı. Hanende olarak kariyerine 1959'da Horasan Radyosu'nda başlayıp, 1960'larda özgün şarkı tekniğiyle beğeni kazandı. Keyhan Kelhur, Hüseyin Alizade ve oğlu Hümayun Şeceryan ile birlikte Acem Musikisi Üstatları adlı ekipte redif okumaktadı.

Ömürünün son yıllarında sağlık sorunları çeken ve ölmününden önceki aylarda pek çok defa hastaneye kaldırılan Şeceryan 8 Ekim 2020 hayatını kaybetmiştir.

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN ŞARKILARI NELERDİR?

Chehre Be Chehre · 1977,

Khazan · 1992,

Khorasaniyat · 2020,

Dastan · 1988,

Bahare Delkash, Shajarian 2 - Persian Music · 1992,

Serr-e Eshgh · 1986,

Beyade Aref, Shajarian 4 - Persian Music · 1996

Chehre Be Chehre · 1977

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN NEDEN ÖLDÜ?

Fiziksel durumunun kötü olması nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan İran'ın usta sanatçısı bestekar ve musiki ustadı Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında ...

İlgili Haberler

Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu nerelidir? Rıza Kocaoğlu aslen nerelidir? Rıza Kocaoğlu'nun filmleri hangileridir?
Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu nerelidir? Rıza Kocaoğlu aslen nerelidir? Rıza Kocaoğlu'nun filmleri hangileridir?
Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu
Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 4. bölüm tek parça izle! Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu
Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında? Ferdi Tayfur şarkıları nelerdir? Ferdi Tayfur filmleri nelerdir?
Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında? Ferdi Tayfur şarkıları nelerdir? Ferdi Tayfur filmleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Fatma Girik Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhammed Rıza Şeceryan kimdir? Muhammed Rıza Şeceryan neden öldü? Muhammed Rıza Şeceryan şarkıları nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:00:53. #1.15#
title