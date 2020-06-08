Muhalif İsimlerin Vekilliklerinin Düşürülmesine Halk Ne Diyor?
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri konusunda halk ne düşünüyor?
08.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:49
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri konusunda halk ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu
Kaynak: DailyMotion.com