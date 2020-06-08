Muhalif İsimlerin Vekilliklerinin Düşürülmesine Halk Ne Diyor? Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri konusunda halk ne düşünüyor?

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri konusunda halk ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu Kaynak: DailyMotion.com