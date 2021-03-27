Muhakkik ne demek? Muhakkik anlamı ne?
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Muhakkik ne demek? Muhakkik anlamı ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Muhakkik ne demek? Muhakkik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Muhakkik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Muhakkik ne demek? Muhakkik anlamı ne? İşte, Muhakkik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Muhakkik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Muhakkik anlamı ne? Muhakkik ne demek?

MUHAKKİK NE DEMEK?

Muhakkik, devlet müesseselerinde belli bir konuda inceleme ve araştırma yapmakla vazifelendirilen kişi. Muhakkik, inceleme yaptığı konu çerçevesinde kendisini tavzif eden amirin tüm salahiyetlerine sahiptir ve tahkikatı o makam adına yapar

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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