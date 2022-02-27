Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) - ABD Kongre üyesi Matt Gaetz

ABD Kongre üyesi Matt Gaetz'in bir konuşması

Konferansa katılan vatandaşların açılan standları gezmesi Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) bu yıl Florida eyaletinin Orlando şehrindeki Rosen Shingle Creek Otel'de gerçekleştirildi. Konferansa katılan ABD Kongre üyesi Matt Gaetz de bir konuşma yaptı.