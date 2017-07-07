Muğla Turistlerin Akınına Uğrayan Kızkumu'nda Istenmeyen Görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman istenmeyen görüntülere ev sahipliği yapıyor. Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilen Kızkumu Plajı'nda, Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılan seyyar tuvaletler, pis görüntüsü ve kötü kokusuyla vatandaşların tepkisini topladı.



Marmaris'in Orhaniye Koyu'nda denize doğru uzanan ve 600 metre uzunluğundaki kumdan yoluyla ziyaretçilere denizin üzerinde yürüyormuş hissi veren Kızkumu Plajı, Marmaris'e gelen tatilci ve turistlerin ilgi duyduğu mekanların başında geliyor. Turistler, denizin içinde 3 metre genişlikteki yolda yürürken o anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçi sayısı ve koydaki tekne trafiğinin artması üzerine Kızkumu'na Marmaris Belediyesi tarafından ikişer seyyar tuvalet, duş ve soyunma kabini konuldu. Ama tuvaletler yoğunluk nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çevre ve tuvalet temizliğini sırayla kendilerinin yaptığını belirten turizmci Necdet Demiray, Buraya günde ortalama 3 bin kişi geliyor. Tabii ki gelsinler, turizm adına çok güzel. Ama burada sadece iki tuvalet var. Büyük özveriyle 07.30'dan itibaren periyodik olarak belli aralıklarla tuvaletler 5-6 kez bizler tarafından temizleniyor. Günde 3 bin kişiye 2 tuvalet düşüyor. Orhaniyeliler olarak Kızkumu Çevre ve Turizm Derneği'ni kurduk. Bunu iktisadi işletme haline getirerek buradaki düzenlemeye talip olduk. Gerekli izinler alındı. Çok kısa zaman içinde bu tuvaletlerin sayıları daha da arttırılarak birer tane de görevli konularak sorunu çözmeyi düşünüyoruz dedi.



İki tuvalet için konulan 22 tonluk depoların 3-4 günde dolduğunu dile getiren Demiray, Orhaniye halkı cebinden her seferine 90 lira para ödeyerek arazözle çektiriyor. Şu ana kadar depo 7 kez boşaltıldı. Bu parayı aramızda toplayıp ödedik ve kimseden talep etmiyoruz. Yeter ki temiz olsun. Burayı kullananların biraz daha itinalı davranmasını istiyoruz. Burası hepimizin diye konuştu.