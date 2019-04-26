Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Akdeniz'de, Marmaris açıklarında saat 12.16'da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmaris açıklarında bugün öğle saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının yerin 8,9 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
SARSINTI MARMARİS'E 183 KİLOMETRE UZAKLIKTA GERÇEKLEŞTİ
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.