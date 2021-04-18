Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

AFAD, Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığını bildirdi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden de Datça açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli, depremi 4.4 büyüklüğünde ve yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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