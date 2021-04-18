Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI
AFAD, Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığını bildirdi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rasathanesi'nden de Datça açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli, depremi 4.4 büyüklüğünde ve yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.