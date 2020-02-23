: Muğla marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu

23.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:37

Marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört katlı apartmanın duvarlarında iş güvenliği almadan sıva ve boya yapan işçiler, korkuttu.

Atatürk Caddesi'nde, dört katlı apartmana kurdukları iskelelerde hiçbir güvenlik önlemi almadan sıva ve boya işi yapan işçiler, çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Canlarını hiçe sayarak sıva yapan işçiler, düz yolda yürüyormuş gibi iskelelerde rahat tavırları ile dikkat çekti. Binanın karşısındaki parka çocuklarını oynamaya getirenler, ustaların dördüncü katta güvenlik önlemi almadan çalışmalarını, "Düşse gitti. Gerçekten günah. Nasıl da korkmadan çalışıyorlar. İşçilerin yapacak bir şeyi yok ekmek parası için çalışıyorlar" diyerek, endişe içinde izledi.

Kaynak: DHA

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