: Muğla marmaris belediyesi gençlik ve spor kulübü'nden öğrencilere 40 koli kitap

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:31

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden öğrencilere 40 koli kitap

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunduğu mahallenin adını taşıyan Bozburun İlkokulu ve Ortaokulu'na, Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü

tarafından toplam 600 kitap ve ansiklopedi bağışlandı.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kırsal mahallerde okuyan öğrencilere kitap temin etmek için çalışma başlattı. Spor kulübü yönetimi bir hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aralarında hikaye, roman, bilim araştırmaları gibi çeşitli konularda 40 koli kitap ve ansiklopedi toplandı. kolilerdeki toplam 600 kitap ve ansiklopedi, dün (perşembe) Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Bozburun İlkokulu

ve Ortaokulu'na bağışlanan kitaplar, öğrencilerle birlikte raflara yerleştirildi. Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, gelecek neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Marmaris'e ve ülkemizi eğitimli, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yeni nesiller yetişmesine ne kadar çok katkımız olursa kendimizi o kadar çok görevimizi yapmış sayarız. İmkanlarımız el verdikçe bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz dedi.

Bozburun İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yemliha Temizyürek ise Okulumuza yapılan bağışlardan dolayı teşekkür ederim. Büyük bir eksiğimiz giderildi. Tüm kırsal mahalle okullarına bu tür bağışları bekliyoruz dedi. Kitap ve ansiklopedilerini teslim alan öğrenciler ise hep beraber Yaşasın Marmarisspor. Çok teşekkür ederiz sloganı attı.

Kaynak: DHA

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