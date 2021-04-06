MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ
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MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesine bahar geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesine bahar geldi. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından nisan ayı ile doğa yeniden canlandı, kırlar papatlayalarla doldu.

Datça'da bu yıl özellikle ocak ve şubat aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle baharın gelişi, mart yerine nisan ayına kadar sarktı. Türkiye genelinde baharı en erken karşılayan yörelerden biri olan Datça'da, hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükseldi. İlçenin kırsal Reşadiye, Hızırşah, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallerinde doğa uyanıp yeşil örtüye büründü, papatyalar açtı. Kırlarda açan papatyalar görsel şölen sunarken, fotoğraf tutkunlarına doğal fon oluşturdu. Datçalılar, baharın müjdecisi olan papatyaları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

-Kırlarda açan papatyalardan görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL - DATÇA (Muğla), (DHA)

MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ
MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ
MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ
MUĞLA DATÇA'YA BAHAR GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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