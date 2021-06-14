Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde ikinci etap yıkım çalışmaları kapsamında idari yargı süreçleri tamamlanan yapıların yıkımına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde başladı.

Bölgede yıkım kararı verilen 19 yapıdan 7'si yürütmeyi durdurma kararı aldı. Menteşe Belediyesi ekiplerince 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Mülk sahiplerince ise 10 yapının yıkımı tamamlandı.

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 13:52:48. #1.13#

title