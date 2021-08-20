Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı

Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılı Kaymakam atamaları açıklandı.

2021 yılı Kaymakam atamaları açıklandı. Kaymakam kararnamesine göre, 13 ilçesi bulunan Muğla'dan birçok ilçesinde görev yapan kaymakamların yerleri değişti. Dalaman Kaymakamı'nın baktığı Dalaman Havalimanı'na atama da yapılırken, Seydikemer ve Ortaca ilçesine de tarihinde ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2 ve 3. maddeleri gereğince yapılan atamalarda, Muğla'da birçok kaymakamın görev yeri değişti. Yeni kararnamede Dalaman Kaymakamı'nın baktığı Dalaman Havalimanı'na Mülki İdare Amiri atanırken, Seydikemer ve Ortaca ilçelerine de tarihinde ilk kez Kadın Kaymakam atandı.

Yayımlanan kararnameye göre; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan Ankara Beypazarı Kaymakamlığına, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan Amasya Merzifon Kaymakamlığına, Muğla Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu Çanakkale Biga Kaymakamlığına, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Muğla Vali Yardımcılığına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz Ankara Vali Yardımlığına, Muğla Vali Yardımcısı Bayramali Köse Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Ali Yılmaz Muğla Vali Yardımcılığına, İzmir Konak Kaymakamı Mehmet Eriş Menteşe Kaymakamlığına, Trabzon Vakfıkebir Kaymakamlığı Mesut Yakuta Dalaman Kaymakamlığına, Sakarya Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar Bodrum Kaymakamlığına, Erzurum Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Kaymakamlığına, Denizli Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu Muğla Valiliği Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amirliğine, Van Vali Yardımcısı Meral Uçar Muğla Ortaca Kaymakamlığına ve Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker Seydikemer Kaymakamlığına atandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Cimilli İbo Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:35:47. #1.14#

title