Muğla'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Muğla'da bayram öncesi Trafik Güvenliği Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla'da bayram öncesi Trafik Güvenliği Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirleri ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon Amirleri hazır bulundu.

Trafik istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda, bayram öncesi denetimlerin ve tedbirlerin artırılması yönünde karar alındı.

Vali Tavlı, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin görevlerinin başında olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç