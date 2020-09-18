Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil ili TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
18.09.2020 02:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 02:18

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil ili TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Milas Söke Yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Söke istikametine seyir halinde olan Şevket Sanlı yönetimindeki 48 LC 724 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Özgür G. idaresindeki 35 AIP 131 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan aynı aileden İbrahim Mert, Şevket, Buse ve Süheyla Sanlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalede Süheyla Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Süheyla Sanlı'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TIR şoförü Ö.G. ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selçuk AKBAŞ
Selçuk AKBAŞ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Halil Sezai Ferhat Göçer Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Erol Bulut Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 02:20:53. #1.14#
title