Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil ili TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil ili TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Milas Söke Yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Söke istikametine seyir halinde olan Şevket Sanlı yönetimindeki 48 LC 724 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Özgür G. idaresindeki 35 AIP 131 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan aynı aileden İbrahim Mert, Şevket, Buse ve Süheyla Sanlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalede Süheyla Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Süheyla Sanlı'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TIR şoförü Ö.G. ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.

Kaynak: DHA