Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Balcı'nın kullandığı 48 FC 050 plakalı minibüs, Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi'nde, Yasemin Çakır yönetimindeki 48 RY 835 plakalı otomobil ile çarpıştı.

???????İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçtaki sürücünün de yaralandığı kazada, devrilen minibüste sıkışan Balcı, bulunduğu şoför mahallinden itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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