Muğla'da otomobil baraj bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
03.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mehmet Can Eren'in kullandığı 48 TV 866 plakalı otomobil, Mumcular Barajı mevkisinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Kemal Yavaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA