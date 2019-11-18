Muğla'da kaçak tütün operasyonu
Muğla'da 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Muğla'da 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Yapılan aramalarda, 165 kilogram kıyılmış, bin 800 kilogram gümrük kaçağı tütün, 9 bin 559 doldurulmuş makaron, 35 kilogram nargile tütünü ile 543 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler tarafından 19 kişiye yasal işlem uygulandı.