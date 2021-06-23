Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Emin Yalın (19) yönetimindeki 48 BAJ 82 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Hasan Aslan (54) yönetimindeki 06 CPG 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazda sürücüler ile araçlardaki Malik Yazan, Eylül Deniz Durmaz, Sude Mut, Sude Çisem Tuna, Burcu Aslan ile Birsen Aslan yaralandı.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan sürücü Aslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarılabildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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