Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
14.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:42
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA