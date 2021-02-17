Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

17.02.2021 04:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 04:21
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yatağan Milas Karayolu Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Orçun Alper (29) yönetimindeki 06 EF 0830 plakalı otomobil, Yatağan-Milas karayolu Yenimahalle mevkisinde Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık (59) yönetimindeki 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alper'in otomobilinde yolcu konumunda bulunan Murat Balkan'ı (72) sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan sürücüler ve Balkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Balkan'ın buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekiplerinin, kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.


Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 04:21:47. #1.16#
title