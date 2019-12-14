Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu
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Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

Muğla'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

14.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:22
Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Milas ilçesi 'nde Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan 'dan alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi.

Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışma denizde ve karada devam ediyor.

Kaynak: AA
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