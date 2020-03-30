Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
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Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile evde antrenman yapmak isteyenlere esneme hareketlerini göstererek ilham verdi.

30.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:06
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından sokağa çıkmayan Ünlü oyuncu Müge Boz, Red Bull sporcusu Avrupa ve Dünya Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile evde spor yapmak isteyenlere ilham verdi. İkili, Instagram üzerinden karşılıklı olarak antrenman yaparak birbirine meydan okudu.

"HERKESİN KAPASİTESİ NEYSE ÖYLE ESNESİN"

Bir enerji içeceği markasının Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan bu eğlenceli antrenmanda iki sevilen isim esneklik konusunda kendilerine meydan okudu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenman hareketlerini tekrarlamak için ter döken oyuncu Müge Boz, "Tabii Ayşe Begüm profesyonel olarak cimnastik yaptığı için hemen esneyebiliyor. Ben ise ter içindeyim. Ama uyaralım hemen kendimizi zorlamıyoruz. Herkesin kapasitesi neyse öyle esnesin" diyerek izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyardı.

Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

"RAHAT BİR UYKU ÇEKMEK İÇİN ESNEME HAREKETLERİNİ YAPABİLİRSİNİZ"

"Herkesi evde olduğu bu dönemde hareketli olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullanan Boz, "Genç yaşında bu kadar başarı kazanmış birisi olarak Ayşe Begüm birçok kişiye ilham oluyor. Burada da onun sayesinde yaptığımız esneme egzersizlerini yalnızca spordan önce değil, güne yeni başlarken ve akşam yatmadan önce rahat bir uyku çekmek için de yapabilirsiniz" dedi.Ayşe Begüm ise, "Bu egzersizler dışında dayanıklık, denge ve yine esneklik üzerine birçok egzersize ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Kaynak: Bültenler

Haberin Videosu:

Oyuncu Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

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Haber Yorumları (1)
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