Müge Anlı Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında? Şevki Sözen'in mesleği nedir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Müge Anlı'da adli tıp uzmanı olarak yer alan Şevki Sözen merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Şevki Sözen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Şevki Sözen ne iş yapıyor, mesleği ne? Şevki Sözen hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Şevki Sözen hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Şevki Sözen kimdir, nerelidir, mesleği ne? Şevki Sözen hoca kimdir, nerede çalışıyor, hangi kanalda, hangi programa konuk oldu?

MÜGE ANLI'DA YER ALAN ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN MESLEĞİ VE KARİYERİ