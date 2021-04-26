Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açan Müge Anlı, stresli hayatını müzikle kontrol altına aldığını belirterek şarkı söylediği anları sevdikleriyle paylaşıyor. Anlı, son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını okudu. Ünlü ismin paylaştığı paylaştığı video 1 saatte 395 bin görüntülenmeye ulaşarak adeta rekora koşuyor.

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede Instagram'da 1,8 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı sesiyle beğeni toplamıştı. Ünlü sunucu son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını söyledi.

TAKİPÇİLERİNİN İSTEKLERİNİ KIRMIYOR

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Müge Anlı, "Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" dedi.

Anlı'nın çok beğenilen videosu 1 saat içinde 395 binden fazla görüntülenme aldı.

Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:25:44. #1.15#

title