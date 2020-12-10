Müge Anlı Rabia Çoruh kimdir? Rabia Çoruh bulundu mu? 10 Aralık Rabia Çoruh ne zaman, nerede kayboldu?
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Müge Anlı Rabia Çoruh kimdir? Rabia Çoruh bulundu mu? 10 Aralık Rabia Çoruh ne zaman, nerede kayboldu?

10.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:25
Müge Anlı Rabia Çoruh kimdir? Rabia Çoruh bulundu mu? 10 Aralık Rabia Çoruh ne zaman, nerede kayboldu?

Müge Anlı'ya katılan Hatice Çoruh, 16 yaşındaki kızı Rabia Çoruh'u arıyor. Genç kız hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki, Rabia Çoruh kimdir? Rabia Çoruh bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

RABİA ÇORUH KİMDİR?

Rabia Çoruh, 16 yaşında Bursa'dan İstanbul'a geldi ve sonrasında ailesi Rabia Çoruh'tan haber alamadı.

MÜGE ANLI RABİA ÇORUH BULUNDU MU?

Bir sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle konuştuğu ortaya çıkan Rabia Çoruh aranıyor. Kurtköy, Sancaktepe taraflarında son kez görülen Rabia Çoruh'un son olarak İsviçreli 56 yaşındaki biriyle konuştuğu ortaya çıktı. Fuchs kullanıcı adını kullanan 56 yaşındaki adam ile iletişime geçen Müge Anlı ekibi, bu kişiden bilgiler alamadıklarını da ifade etti.

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