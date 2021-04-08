Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Manisa'da 88 yaşındaki yaşlı kadının gelini tarafından işkence edilerek öldürülmesinin işlendiği Müge Anlı'nın programında olayın başrolündeki isimlerden biri olan Fidan Arslan'la ilgili iddia stüdyoyu karıştı. Aile üyelerinden biri, Fidan'ın eltisi Pınar Arslan'ın cinsel organının fotoğrafını çektiğini ve bunu ailenin diğer üyeleriyle paylaştığını söyledi. Taraflar birbirine girince Müge Anlı da korku dolu anlar yaşadı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu ortaya çıkmıştı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ SONRASI MEZAR AÇILDI

Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girip yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı. Yaşlı kadının otopsisi sürerken Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, Müge Anlı'nın programında da işlenmeye başlandı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan, programa katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Fidan Arslan ise iddiaları reddetti.

TAZİYE EVİNDE GÖBEK ATMIŞ

İşkence görüntüleri çeken kişi olduğu ortaya çıkınca kahraman ilan edilen Fidan Arslan'ın ise dünkü programda taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan, taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan edip "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin" demişti.

CİNSEL ORGANINI ÇEKİP ELTİLERİNE GÖSTERMİŞ

Fidan Arslan'la ilgili bir diğer gelişme ise eltisi Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiği iddiası oldu. Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine gösterdiği de programa konu oldu. Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Arslan, yerinden fırlayıp saldırıya geçti.

Taraflar birbirine girerken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Müge Anlı ise korku dolu anlar yaşadı.