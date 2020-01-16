Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Fas'tan kadın getirip Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri, Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alındı.
Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş. canlı yayında gözaltına alındı.
"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"
'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. bugün program için stüdyodaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.'yi canlı yayında gözaltına aldı.
Haber Videosu: Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
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NEREYE KAÇARSAN KAÇ TÜRK POLİSİ YAKALAR SONRA TATLI BİR BUSE KONDURURCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne günlere kaldık ! Polisler kapıda mı bekliyorlar ? Vallahi bundan sonra bu programın adı MMŞ yani '' Müge Mit Şov '' olsun (!)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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müge tatlısın sen yaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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eğer bir ülkede suçluları bir televizyon programcısı deşifre edip yakalıyorsa o ülke bitmiştir. nerde polisi savcısı. . .Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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YA DEMEDEN EDEMİCEM. ŞU KADININ YAPTIĞINA BAKAR MISINIZ? NE EKİPMANI, NE ARACI HİÇBİR ŞEYİ YOK AMA DÜNYA KADAR SUÇLU YAKALIYOR. DEDEKTİF YEMİNLE. ELİNE SAĞLIKCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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Kadın yanlız değilki onca çalışan var sonuçta hepsi el birliğiyle yakalıyor. Alkış sadece müge anlıya değil tüm çalışanlara UNUTMAYIN!12 2 Yayından Kaldır
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Ülkede adalet olsa bu adam bu programda göz altına alınmaz. Güzel ülkemdeki adalet sistemi sadece avukatlara yarıyor. İyi para kazandırıyor bizim adaletimiz avukatlara. Bitmiş tükenmiş bir adalet sistemimiz var. Allah fakir fukaranın yar ve yardımcısı olsun.Cevap Yaz 37 6 Yayından Kaldır
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DOĞRU SÖZE NE DENİR BİTMİŞ NE DEMEK SUNİ HAYATA GEÇTİ ÖLÜP ÖLÜP DİRİLTMEYE ÇALIŞIYORLAR.2 Yayından Kaldır
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Bir babanın yürek burkan hikayesi her okuğumda ağlıyorum okumanızı isterim evime ekmek bile götüremiyorum adlı hikaye google''ye yazarsanız direk çıkması lazımCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Sen mi yazdın o hikayeyi? Her haberin altında bu yorumu yazıyorsun2 1 Yayından Kaldır