: Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı

16.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:44

Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş. canlı yayında gözaltına alındı.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili ATV'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. bugün program için stüdyodaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.'yi canlı yayında gözaltına aldı.

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