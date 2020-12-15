Müge Anlı Hüseyin Cura kimdir? Hüseyin Cura bulundu mu? 15 Aralık Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hüseyin Cura konusu ele alınıyor. Peki, Hüseyin Cura olayı nedir? Müge Anlı Hüseyin Cura kimdir? 15 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI HÜSEYİN CURA KİMDİR?

68yaşındaki Hüseyin Cura, Düzce Yenitaşköprü köyünde eşiyle yaşıyordu. Çiftçi Hüseyin Cura, 2015 yılında kayboldu. Yurt dışına çıkmak istediğini bilen ailesi ise 2 yıl geri dönmeyen Hüseyin Cura'nın nerede olduğunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Hüseyi Cura'nın Yunanistan'da da olduğu iddia edildi ancak pasaport kayıtlarında giriş çıkışı bulunamadı. Ailesi Cezayir'e gideceğini düşünüyordu...

HÜSEYİN CURA BULUNDU MU?

Hüseyin Cura, 2015 yılında kayboldu. Daha önce Libya'da Arabistan'da çalışan Hüseyin Cura'yı Cüneyt Cura ve Nuran Cura bulmak için yayına katıldı.